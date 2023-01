Open d'Australie : Alison Van Uytvanck et Elise Mertens se hissent chacune en huitièmes de finale du double

Open d'Australie : Novak Djokovic maîtrise son duel contre Dimitrov en trois sets

En huitièmes de finale, la paire belgo-ukrainienne affrontera les gagnantes du match entre la paire tête de série N.11 composée de la Chinoise Zhaoxuan Yang et la Taïwanaise Hao Ching Chan et celle composée de l'Espagnole Cristina Bucsa et la Japonaise Makoto Ninomiya.

En simple, Van Uytvanck, 68e mondiale, avait été éliminée au premier tour après sa défaite 7-6 (7/3), 6-2, face à la Tchèque Petra Kvitova, 32 ans, ancienne N.2 mondiale, aujourd'hui 15e au classement WTA.

Elise Mertens qualifiée aussi pour les huitièmes de finale

Associée à l'Australienne Storm Hunter, avec qui elle forme la paire tête de série N.4, Mertens s'est imposée en deux sets (6-3; 6-3) face à la paire composée de la Hongroise Timea Babos et la Française Kristina Mladenovic. La rencontre a duré une heure et treize minutes.

Pour une place en quart de finale, le duo belgo-australien affrontera la paire composée de la Suissesse Viktorija Golubic et la Roumaine Monica Niculescu qui ont éliminé Greet Minnen, associée à la Hongroise Anna Bondar, au deuxième tour. En simple, Mertens, 32e joueuse mondiale et tête de série N.26, a été éliminée au troisième tour samedi après sa défaite 6-2, 6-3 face à la Bélarusse Aryna Sabalenka, 5e mondiale et tête de série N.5.