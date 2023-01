Joachim Gérard éliminé au premier tour de l'Open d'Australie: "Je me suis complètement éteint après le gain du premier set"

Joachim Gérard, pourtant, semblait parti pour une victoire facile après le gain du premier set en 23 minutes. Trop facile peut-être?

"Je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai disparu. On a d'ailleurs eu de longues discussions, que ce soit avec mon coach mental, mon coach tennis et d'autres personnes pour essayer de comprendre ce dysfonctionnement", a-t-il poursuivi. "Dans le premier set, le niveau n'était pas extraordinaire, mais j'avais le match en main et l'écart entre nous deux était assez important. Il y a peut-être eu un peu trop de négativité de ma part au début du deuxième set. Et ensuite tout s'est écroulé. Malheureusement."