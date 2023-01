Open d'Australie: Djokovic écarte facilement Rublev et complète le dernier carré

Le Serbe, qui n'a concédé qu'un set depuis le début du tournoi, est en quête d'un 10e sacre à Melbourne et d'un 22e en Grand Chelem, ce qui lui permettrait d'égaler le record de l'Espagnol Rafael Nadal, tenant du titre à Melbourne. Il se retrouve pour la dixième fois dans le dernier carré d'un tournoi qu'il retrouve un an après avoir été expulsé du pays pour cause de non-vaccination contre le Covid-19.