Une finale tendue à l’Australian Open ? Stefanos Tsitsipas ne semble pas apprécier l’oubli de Novak Djokovic (VIDEO)

C’est une finale prometteuse qui nous attend ce dimanche matin (début du match à 9h30 heure belge). D’un côté, Novak Djokovic tentera de remporter son dixième Australian Open, mais aussi (et surtout), d’atteindre Rafael Nadal en tant que co-recordman du plus grand nombre de sacres en Majeur avec 22 victoires en Grand Chelem. Mais le Serbe n’aura pas la tâche facile face à un Stefanos Tsitsipas qui dispute sa deuxième, et non pas première, finale de Grand Chelem. Interrogé en conférence de presse plus tôt dans la semaine, Nole avait effectivement oublié que l’ancien numéro trois mondial a déjà disputé en finale en Majeur. Une finale perdue… face au Serbe, à Roland-Garros en 2021.