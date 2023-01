David Goffin remporte le BW Open après une grosse prestation en finale

Au début de la seconde manche, le numéro 1 belge s’est envolé à 3-0 avec deux breaks d’avance, ce qui ne laissait plus beaucoup de suspense sur l’issue de la rencontre. En face, Ymer a alors lâché mentalement mais a également lâché ses coups, qui lui ont permis d’effacer le premier des deux breaks. De nouveau bousculé, Goffin ne s’est pas démonté, au contraire. Reparti à l’abordage, le Liégeois a enchaîné plusieurs points de grande volée pour reprendre deux breaks d’avance et mener 5-1. Il a finalement décroché son premier titre de la saison 6-1 au terme d’une rencontre bien maîtrisée.

Cette victoire va permettre à Goffin d’emmagasiner pas mal de confiance pour les prochaines semaines et l’affrontement entre la Belgique et la Corée du Sud en barrages de la Coupe Davis le week-end prochain. Le Liégeois va, en plus, effectuer une belle remontée au classement puisqu’il passera lundi de la 50e à la 41e place mondiale.