L'autre regard: dans le rôle de consultante, Justine a trouvé sa voie et sa voix

Les passionnés de tennis ont sûrement apprécié les commentaires de Justine Henin sur Eurosport lors de l’Open d’Australie. Depuis ses débuts dans le rôle de consultante, la Rochefortoise a beaucoup évolué. Et elle fait aujourd’hui référence dans le métier où elle a trouvé à la fois sa voie et sa voix. Elle a le ton juste et ne se contente pas de s’exclamer devant...