"Ce fut un bon match, même si je ne suis pas très bien entré dans la partie", a-t-il confié après sa victoire. "J'ai été mené 2-0 en ayant eu des opportunités dans les deux premiers jeux, mais je ne les ai pas saisies. Je ne connaissais pas mon adversaire, je ne savais pas comment il jouait. Mais j'ai vite compris. J'ai vu qu'il se déplaçait très bien, qu'il était vif et assez solide, mais sans faire quelque chose de spécial. Je n'ai pas paniqué, je suis resté calme et petit à petit, j'ai commencé à être un peu plus agressif. Je suis parvenu à dicter les échanges, à le faire courir, et à appuyer sur la détente au bon moment, sur les bonnes balles. Et après le gain du premier set, les choses sont devenues plus faciles. Je me sentais de mieux en mieux sur le court et après avoir fait le break, j'avais le sentiment que j'étais vraiment au-dessus. À l'arrivée, cela a fait 6-4, 6-2. Ce fut un match solide. Et je suis content d'avoir pu enfoncer le clou après la belle victoire de Zizou contre Kwon. Il était important de confirmer".

Et voilà la Belgique qui mène donc 0-2 après la première journée et n'aura plus besoin que d'un seul point demain lors des trois derniers matches pour accéder à la phase de groupes en septembre.

"Le travail n'est pas terminé", a poursuivi le N.1 belge. "Il faut continuer sur cette lancée. J'espère que nous réussirons à gagner le premier match demain avec notre paire de double pour clore cette rencontre. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que cela ferait du bien à Sander et Joran de regagner un match en Coupe Davis. Ils n'étaient pas passés loin à Hambourg. Et ce serait sympa que chacun ait contribué en rapportant un point. Cela permettrait également de voir Joris (NdlR : De Loore) à l'œuvre. Mais je suis prêt, si jamais les choses ne devaient pas bien se passer pour eux. Je suis prêt à affronter Kwon. Je sais que ce ne sera pas évident, de regarder le double et de se préparer en même temps, mais j'ai confiance en moi et en l'équipe".