Steve Darcis et ses trois associés Guillaume Gillet, Jérôme Peeters et Maxime Diederickx ont remis les clefs de leur magnifique temple du padel sis à Saint-Georges-sur-Meuse dimanche pour une noble cause : la première édition du Padel Télévie organisée par Allan Sport. Le menu du jour est plus que copieux. Des célébrités entreront dans les cages à l’occasion d’un tournoi où elles seront opposées à des vainqueurs de club. L’occasion est...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous