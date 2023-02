Carlos Alcaraz de retour à la compétition en Argentine : "Federer est le Messi du tennis”

Il faut remonter au 4 novembre 2022, soit plus de trois mois, pour retrouver la trace de Carlos Alcaraz dans un tournoi officiel. Depuis cette date et le Masters 1000 de Paris-Bercy, l’Espagnol a dû soigner deux blessures : une aux muscles abdominaux et une autre à la jambe droite qui l’a privé de l’Australian Open. Cette semaine, au tournoi ATP 250 de Buenos Aires qui se disputera sur terre battue, l’ancien numéro un mondial sera de retour sur les courts avec déjà une certaine ambition dans une compétition où il sera la première...

Cet article est réservé aux abonnés Profitez de notre offre du moment et accédez à tous nos articles en illimité Déjà abonné ?Connectez-vous