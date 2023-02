Carlos Alcaraz ponctue sa rentrée par un titre à Buenos Aires, le 7e de sa carrière

L'ancien plus jeune joueur de l'histoire à terminer une année (2022) à la place de N.1 mondial, à 19 ans, s'est imposé 6-3 et 7-5, en 1h33 sur le court Guillermo Vilas. Alcaraz, qui disputait sa 9e finale, décroche un 7e titre. Il avait auparavant triomphé à Umag (terre) en 2021 et à cinq reprises en 2022: à Rio de Janeiro (terre), Miami (dur), Barcelone (terre), Madrid (terre) et US Open (dur). Un premier titre du Grand Chelem qui l'avait propulsé au 1er rang mondial. Le palmarès de Norrie, 27 ans, reste bloqué à 5 titres après sa 13e finale. (Belga)