Novak Djokovic jouera à Dubaï et espère aux États-Unis

La première interrogation s’est vite dissipée, à la vue du Serbe qui s’entraînait sur l’un des courts du Novak Tennis Center. Souriant et serein, l’actuel numéro un mondial a frappé la balle accompagné par plusieurs membres de son équipe : Carlos Gomez, qui assiste l’entraîneur principal Goran Ivanisevic, son nouveau physiothérapeute Claudio Zimaglia, et son préparateur physique Marco Panichi.

Une fois sa session terminée, Novak Djokovic s’est prêté au jeu des questions-réponses pendant une bonne demi-heure. Morceaux choisis par thématique.

Sa reprise à Dubaï

Oui, Novak Djokovic sera bien de retour la semaine prochaine pour disputer l’ATP 500 de Dubaï où il avait été éliminé en quarts de finale la saison passée. Malgré sa blessure de trois centimètres à l’ischio-jambier, avec laquelle il a remporté le dernier Australian Open au mois de janvier, le Serbe se sent prêt. Il a observé une période de repos et s’est soigné, notamment du côté de Milan. “Je m’envole demain, a-t-il annoncé. Je suis proche des 100 % en termes d’intensité, la blessure est sous contrôle.”

La tournée américaine

En raison de son statut de non-vacciné, le numéro un mondial ne peut pas se rendre aux États-Unis. Jusqu’au 10 avril au moins, tout étranger qui rentre sur le territoire doit avoir reçu ses injections. L’entourage de Novak Djokovic a toutefois demandé une exemption médicale afin qu’il puisse disputer les Masters 1000 d’Indian Wells (6 au 19 mars) et de Miami (19 mars au 2 avril). “Ce n’est pas entre mes mains, je suis dans l’attente d’une réponse. Tout ce que je sais, c’est que le processus est en cours. Mais je suis content d’avoir le soutien des directeurs de ces tournois. J’espère juste que le troisième tiers, qui doit prendre la décision, pensera la même chose.”

Son record et Steffi Graf

Lundi prochain, Novak Djokovic deviendra le seul et unique joueur de tennis, hommes et femmes confondus, à avoir passé 378 semaines au sommet de la hiérarchie mondiale. Soit une semaine de plus que l’Allemande Steffi Graf. “Je suis très fier d’être numéro un. Le soutien de mon équipe est énorme et essentiel pour moi dans tout ce que je fais dans la vie, en particulier au tennis, a commenté le natif de Belgrade. Steffi Graf est l’une des plus grandes légendes du tennis. Et je suis flatté de pouvoir battre son record.”

Alcaraz et Nadal

Où désire-t-il retrouver Rafael Nadal pour leur soixantième duel en carrière, a questionné l’un des journalistes présents au Novak Tennis Center. “En finale de Roland-Garros !, a lancé l’intéressé. Je pense que nous serions tous les deux d’accord. Il est le plus grand rival de ma carrière.”

Et d’évoquer Carlos Alcaraz qui est, pourtant, sa plus grande menace pour le ranking mondial : “Bien qu’Alcaraz joue à un très haut niveau, qu’il soit le numéro 2, qu’il ait remporté un Grand Chelem et qu’il soit le prochain grand de notre sport, je ne peux pas dire qu’il soit mon plus grand rival. Je ne pense pas que ce soit possible d’effacer ça en un an et demi. Nadal est et restera mon plus grand rival.”

Son futur

En quête d’un autre record, celui du nombre de tournois du Grand Chelem remportés, Novak Djokovic a expliqué qu’il ne visait pas d’objectif précis. “Ce nombre n’existe pas. Je n’ai fixé aucune limite sur les titres de Grand Chelem ou sur le nombre d’années qu’il me reste dans le tennis. Après trente ans, les gens ont tendance à te demander quand est-ce que l’on compte arrêter. Federer, Nadal et moi sont ceux qui y ont été le plus souvent confrontés. Mais cette faim de tennis est toujours présente, j’ai une véritable passion pour ce sport et la compétition. […] J’ai une énorme envie de continuer à battre des records. Je l’ai toujours dit clairement. Pour certains, c’est arrogant et prétentieux, mais je le ressens vraiment et tous ceux qui sont dans une telle position veulent obtenir de tels résultats”, a conclu le joueur de 35 ans.