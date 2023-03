Le Liégeois, blessé lors du tournoi de Marseille la semaine dernière, doit observer une période de repos et de soins d’une durée de six à huit semaines. Il souffre d’une fissure au tendon du genou gauche.

Une tuile, car le joueur de 32 ans aurait dû défendre 60 points en ce mois de mars : 10 à Indian Wells, 25 au Challenger de Phoenix et 25 à Miami. Sur le plan comptable, ce n’est pas énorme certes, mais son absence lors de cette mini-tournée américaine va l’éloigner encore un peu plus de son but prioritaire. “L’objectif, c’est de réintégrer le top 30 et de retrouver une place de tête de série dans les tournois du Grand Chelem”, expliquait David Goffin en tout début de saison.

Cette mise à l’écart des courts est donc d’autant plus dommageable qu’un simple huitième de finale dans l’un des deux Masters américains lui aurait permis d’obtenir 90 points, soit 30 de plus que son total à défendre. Il est toutefois difficile d’estimer la position que notre compatriote occupera au classement mondial début avril, celle-ci étant déterminée, aussi, par les résultats de ses concurrents qui ne se gêneront pas pour engranger davantage d’unités lors des prochaines compétitions.

Une course contre la montre

Vu les circonstances, le regard de David Goffin se tourne vers la saison sur brique pillée. “Je vais travailler dur pour revenir à mon meilleur niveau dès que possible sur la terre battue”, a posté l’intéressé, ce mardi, sur son compte Instagram.

Pour l’heure, si l’entourage du joueur annonce que le calendrier de reprise sera déterminé en fonction de sa récupération, son programme reste arrêté sur l’ATP 250 de Marrakech où Goffin espère défendre son titre. C’est donc une véritable course contre la montre qui a débuté pour le numéro un belge. De sa blessure encourue mercredi dernier au début du tournoi marocain, le lundi 3 avril, seules cinq semaines et demie se seront écoulées. L’enjeu est énorme. Si son retour doit être postposé, il perdra automatiquement les 250 points de sa victoire finale obtenue l’an dernier et par conséquent de nouvelles places au ranking.

En raison du timing serré, l’ombre plane également sur le Monte-Carlo (10 au 16 avril), un Masters 1000 que Goffin connaît bien pour résider à quelques centaines de mètres du complexe monégasque depuis plusieurs années. En 2022, l’actuel 40e mondial y avait été éliminé au stade des huitièmes de finale par l’Espagnol Davidovich Fokina. Une absence du natif de Rocourt dans ce tournoi lui coûterait à nouveau des points, 90 précisément.

Dans ces conditions, la capacité du Liégeois à se remettre en forme ces prochaines semaines sera déterminante pour la suite de sa saison.