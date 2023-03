Martina Navratilova annonce avoir vaincu le cancer

"Mais ce n'est pas ce que j'ai ressenti à ce moment-là", dit Navratilova. "Pendant des jours, j'étais complètement paniquée et j'ai craint que ce soit mon dernier Noël. La fameuse "bucket list" me trottait dans la tête avec toutes les choses que je voulais encore faire. Et puis, qui est atteint de deux cancers différents en même temps ? Je n'ai jamais manqué d'ambition, mais là, ça devenait ridicule. Heureusement, l'abandon n'est pas dans mon ADN. Je n'avais pas d'autre choix que de continuer à me battre".