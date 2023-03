Padel: la petite sœur de la raquette d’Anvers est née

L’Open avait réussi son baptême. Il s’attaque à sa... confirmation en renforçant encore un peu plus son identité bruxelloise. Vincent Laureyssens, le grand patron de l'événement sportif, a mélangé les cartes 'Bruxelles' et 'excellence' pour sortir deux nouveautés cette année. Il s’est associé à une galerie d’art et a intensifié son partenariat avec le somptueux hôtel de l’Amigo sis à une bandeja de la Grand-Place de Bruxelles.

Les joueurs vivront une expérience totale et unique car le Circus Brussels Padel Open remettra un trophée d’une valeur de 25.000 euros à tout joueur qui remportera à deux reprises le trophée en trois ans. Comme lors des Diamond Games d’Anvers en tennis. L’artiste Glenn Bracke de la Galerie 47 est à l’origine de l’idée restaurée.

”Je suis un fou de padel”, dit Glenn Bracke. “Je me suis inspiré du tennis à Anvers pour proposer un tel prix.”

Présentée mardi, l’œuvre d’art en bronze pèse 15 kilogrammes. “À cause des trous de la raquette, nous devions concevoir un objet plein et donc lourd. En 3 ans, le prix du bronze a augmenté de 70 % à cause de la pandémie.”

La reproduction, dont la taille est semblable à celle d’une véritable raquette, demande un mois de travail. La Galerie 47 n’a pas contracté une assurance. Elle assumera le nombre d’exemplaires à produire pour une période de huit ans. “L’exemplaire sera remis par joueur ou par joueuse ce qui signifie qu’un joueur qui remporte le tournoi avec deux partenaires différents repartira avec le trophée”, précise Vincent Laureyssens. Dans le ‘pire’ des cas, l’artiste Glenn Bracke devra fournir 16 raquettes en huit ans. “Nous échangerons alors le bronze en chocolat. Ou alors, je mettrai ma maison en hypothèque”, rigole Glenn Bracke. “Plus sérieusement, nous sommes prêts à en recréer d’autres.”

Le public, aussi, remettra un prix à son chouchou : une balle en bronze pour la joueuse (Prix galerie ART 47) et pour le joueur (prix de l’Amigo remis par le CEO Jan Nielsen) préférés des spectateurs. La fête du padel est annoncée dès le 23 avril.