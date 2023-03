Wimbledon: les joueurs russes pourront participer, l'Ukraine est furieuse

Les organisateurs de Wimbledon, l'un des quatre tournois du Grand Chelem de tennis, ont "l'intention d'accepter l'inscription des joueurs russes et bélarusses" lors de la prochaine édition du tournoi sur gazon "sous réserve qu'ils concourent en tant qu'athlètes neutres et qu'ils respectent les conditions appropriées". Le All England Lawn Tennis Club (AELTC), l'organisateur, l'a annoncé vendredi dans un communiqué.