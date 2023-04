L'autre regard: côté court, la vie n’est plus la même sans le triumvirat

On a du mal à s’adapter au nouvel ordre mondial du tennis. Un peu comme si, guidé par la nostalgie, on ne voulait pas tourner la page. Durant des années, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont dicté leur loi, sans partage, sur les courts. Ils étaient les têtes d’affiche incontournables, les stars incontestées. On les attendait sous les feux de la rampe à chaque rendez-vous. Et on était rarement déçu. Pendant une vingtaine d’années, ce “Big three” a survolé les débats, collectionnant les titres et les exploits, laissant en héritage une collection de matchs de légende à Wimbledon, Roland-Garros, Melbourne ou Flushing Meadows. Alors, là, soudain, on est un peu perdu.