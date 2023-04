Rafael Nadal annonce son forfait pour le Masters 1000 de Madrid

"Pour l'instant, j'ai manqué (les tournois de) Monte-Carlo et de Barcelone. Et malheureusement, je ne pourrai pas être à Madrid non plus", a déclaré l'Espagnol de 36 ans sur une vidéo accompagnée d'un texte posté sur Instagram, où il explique que "la blessure n'est toujours pas soignée" et qu'il n'a pas pu "suffisamment travailler pour pouvoir jouer en compétition" alors que se profile Roland-Garros (28 mai-11 juin) qu'il a remporté 14 fois.