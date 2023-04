Marc Pastor: "La Belgique a un beau potentiel en padel"

Dans l’ombre du terrain principal du Circus Brussels Padel Open s’étend un immense hangar qui héberge depuis plus d’un mois le plus beau club indoor de padel en Belgique. Le Tour et Taxis Padel Club est né sous l’impulsion du directeur du plus grand tournoi belge, Vincent Laureyssens. Il s’est adjoint les services du meilleur professeur de padel pour gérer son académie, Marc Pastor. Un Espagnol de 23 ans qui aurait pu évoluer parmi le top mondial s’il avait accepté la pression inhérente à cette voie.