David Goffin, éjecté du top 100, en mission au Challenger d’Aix-en-Provence pour reprendre confiance et sauver ce qu'il reste de son ranking

En retard sur son programme, qui aurait dû l’amener à lancer sa saison sur terre battue à Marrakech en mars, Goffin a l’intention d’enchaîner les rencontres. On le sait pour l’avoir répété à maintes reprises, notamment l’année passée où il a aussi connu des périodes de disette, le joueur de 32 ans marche à la confiance. Et pour en engranger un maximum en vue des grandes échéances qui arrivent, il a besoin de retrouver le rythme des matchs. Un rythme qu’il semble avoir littéralement perdu après avoir été écarté des courts pendant près de sept semaines suite à une blessure au genou encourue à Marseille en février.

À lire aussi

Pour atteindre cet objectif, Goffin s’est inscrit au tournoi d’Aix-en-Provence (2 au 7 mai) qui débute mardi prochain. Classé Challenger 175, soit la plus haute catégorie possible sur le circuit secondaire, cette compétition accueillera des joueurs de la trempe de Botic van de Zandschulp (ATP 29), Richard Gasquet (ATP 43), Brandon Nakashima (ATP 44), Adrian Mannarino (ATP 46) ou encore Jack Draper (ATP 48). Outre les 175 points qui seront attribués au vainqueur, ce qui n’est pas négligeable vu sa situation actuelle, le numéro un belge espère y retrouver toutes ses sensations. L'espoir de préserver sa place dans le top 100 mondial semble toutefois très limité. Il lui faudrait sans doute l'emporter dans le sud de la France et espérer des faux pas de ses concurrents directs au classement. La prochaine mise à jour du ranking ATP est prévue pour le lundi 8 mai, soit au terme du Masters 1000 de Madrid (26 avril au 7 mai) qui s'étale sur 12 jours.

Le Challenger de Louvain-la-Neuve lui avait réussi

L’option semble être la moins mauvaise. On se rappelle que le pari tenté en janvier dernier avec le Challenger 125 de Louvain-la-Neuve, lorsqu’il avait dû renoncer à l’Australian Open en raison de problèmes gastriques, lui avait souri et donné raison. Sa participation au BW Open lui avait en effet permis de disputer cinq rencontres et d’engranger 125 points. Une bouffée d’oxygène à l’époque, son ranking étant déjà mis à mal.

À lire aussi

Dans la foulée, le natif de Rocourt disputera le Masters 1000 de Rome (8 au 21 mai) où, vu son statut de quatrième réserviste, il doit pour l’heure s’attendre à prendre part aux qualifications. Toujours dans l’idée de passer un maximum de temps sur le court d’ici Roland-Garros (28 mai au 11 juin), l’ancien n°7 mondial devrait participer au Challenger 175 de Bordeaux ou à celui de Turin (14 au 20 mai) et ensuite l’ATP 250 de Genève ou de Lyon (21 au 27 mai). Des tournois où il n’est pour l’instant pas qualifié directement pour le tableau principal (il est premier réserviste au Challenger de Turin, mais bien plus loin sur les tournois ATP).

De cette fâcheuse situation, un homme pourrait tirer profit : Zizou Bergs (ATP 132). Le Limbourgeois, qui joue ce jeudi face à l’Américain Martin Damm (ATP 420), pourrait en effet devenir le nouveau numéro un belge le lundi 8 mai. Il doit pour ce faire s’imposer dimanche en finale du Challenger 75 de Savannah (USA). Et ensuite, attendre les résultats de Goffin à Aix-en-Provence. Perdre son statut de numéro un belge et sa place dans le top 100 mondial le même jour, voilà qui serait sans doute un nouveau coup dur à encaisser.