Nouvel entraîneur et coach mental, Dominic Thiem bouscule ses habitudes pour revenir : “Faire partir les doutes”

”Il m’a battu à Monte-Carlo grâce à un très bon niveau de jeu, expliquait il y a quelques jours Richard Gasquet. Je ne peux pas vous dire pourquoi il ne gagne pas plus de matchs que cela. Cela va revenir, surtout sur terre battue. Il frappe fort, sa balle est lourde. Je n’ai aucun doute sur le fait qu’il va vite revenir. C’est vrai que cela prend un peu de temps. Sa force de frappe n’est pas commune.”

guillement "Même Roger Federer ne pouvait pas m'aider"

À lire aussi

Et pour se donner une chance de revenir un jour dans le top 10 mondial, l’Autrichien n’a pas eu peur de bousculer ses habitudes. Dans un premier temps, il s’est séparé, il y a deux semaines, de son entraîneur, Nicolas Massu, avec qui il a remporté son seul titre en Grand Chelem : “Quel parcours incroyable. Tout a commencé début 2019, tu es arrivé avec ton incroyable énergie et ton amour extrême pour ce sport. C’est ainsi que nous avons remporté l’US Open et Indian Wells. Mais nous avons aussi atteint les finales de l’Open d’Australie, de Roland-Garros et deux fois celles du Masters. Nous étions une équipe incroyable. Mais malheureusement, tout a une fin et cette fin est arrivée. Nous avons décidé ensemble de prendre des chemins différents.”

Après ce divorce, celui qui compte 17 titres à son palmarès s’est aussi tourné vers un coach mental. Une démarche qui ne l’intéressait pas trop, il y a encore quelques semaines, quand il déclarait : “Je pourrais engager Roger Federer comme coach mental, mais je suis convaincu que cela ne m’aiderait pas.” Mais depuis peu, Dominic Thiem a changé d’avis : “Mon préparateur mental m’aide à séparer le tennis de la vie privée et à ne pas les associer complètement. C’est la grosse partie du travail. Cela m’a beaucoup aidé et c’est également important pour mon bien‐être général. Ces derniers temps, j’ai certainement eu quelques doutes quant à ma capacité à jouer aussi bien et avec autant de succès qu’avant. Je vois à nouveau les choses de manière beaucoup plus positive.”

Et cela fonctionne en ce début de tournoi à Madrid, puisque celui qui est maintenant coaché par Benjamin Ebrahimzadeh a dominé Kyle Edmund (6-4, 6-1) pour s’offrir un deuxième tour explosif face à Stefanos Tsitsipas.