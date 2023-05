Sorti du Top 100, voici comment David Goffin peut sauver son Wimbledon

C’est bien triste mais vu la conjoncture actuelle, David Goffin et tous ceux qui le suivent sont obligés de sortir leur petite calculette pour voir si le numéro 1 belge sera présent dans un Grand Chelem. Repris dans le tableau principal de Roland-Garros suite au forfait de Soon Woo Kwon, on ne sait pas encore si le Liégeois pourra, cette saison, fouler l’herbe sacrée de Wimbledon. On vous explique…