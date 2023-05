Masters 1000 de Rome : David Goffin s’impose sans briller (VIDEOS)

C’est ce qui fait la beauté ou la cruauté du tennis selon le côté où on se trouve. Bénéficiaire d’un premier tour abordable au Masters 1000 de Rome où se présentait devant lui l’Italien Luca Nardi (ATP 151), un joueur qui ne respire pas la grande forme tout comme le confirment ses trois dernières sorties au premier tour (Challenger de Cagliari, Masters 1000 de Madrid et ATP 250 de Banja Luka), David Goffin est passé tout près d’une nouvelle désillusion. Contre ce joueur invité dans le tableau principal par les organisateurs, notre compatriote a montré un visage peu rassurant pendant exactement une heure et trente-huit minutes avec un pourcentage de premiers services trop faible, des fautes directes trop fréquentes et un rythme pas assez élevé. Ce qui permettait à son jeune adversaire de 19 ans de mener 6-3, 4-2 sans qu’il puisse y avoir des arguments pour contredire ce scénario de match.