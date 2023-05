Roland-Garros: Stefanos Tsitsipas se sépare de son coach, juste avant le début du tournoi

Philippoussis avait rejoint le père de Tsitsipas, Apostolos, sur le banc des entraîneurs du Grec en milieu de saison dernière et l'avait aidé à atteindre la finale de l'Open d'Australie, que Tsitsipas a perdu face au Serbe Novak Djokovic en janvier.

Tsitsipas, 24 ans, a atteint la finale du tournoi parisien en 2021 (gagnée par Djokovic après avoir mené deux sets à zéro) et été battu en huitièmes de finale en 2022 (par Holger Rune). Cette saison, pour sa préparation sur terre battue, il reste sur une finale à Barcelone (battu par l'Espagnol Carlos Alcaraz), une demi-finale à Rome (défait par Daniil Medvedev) et deux quarts de finale à Madrid (revers contre Jan-Lennard Struff) et Monte-Carlo (sorti par Taylor Fritz). Il a gagné 24 matchs et perdu 8 autres cette année.