Le Norvégien, quatrième mondial, est opposé au Suédois Elias Ymer (ATP 155), un joueur issu des qualifications.

L’Allemand Alexander Zverev (ATP 27) et le Russe Daniil Medvedev (ATP 2) entreront en lice un peu plus tard, respectivement face au Sud-Africain Lloyd Harris (ATP 294) et au Brésilien Thiago Seyboth Wild (ATP 172). Les rencontres sont programmées aux alentours de 12h30 et 13h15.

Côté féminin, l’Américaine Coco Gauff (WTA 6) commencera son tournoi face à l’Espagnole Rebeka Masarova (WTA 71) vers 13h.

Iga Swiatek, n°1 mondiale et tenante du titre, entrera en piste aux alentours de 15h15. La Polonaise sera opposée à l’Espagnole Cristina Bucsa (WTA 70).

Enfin, deux Belges disputeront leur premier tour ce mardi aux environs de 14h30. La paire belge composée de Sander Gillé et Joran Vliegen retrouve en effet les redoutables Mate Pavic et Nikola Mektic. En quatre confrontations, le duo croate s’est imposé à trois reprises.