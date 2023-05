Roland-Garros 2023: une petite Mertens gagne contre Osorio, un gros morceau l'attend au troisième tour (DIRECT)

Côté Belge, Zanevska et Zimmermann se sont imposées en double contre les Françaises Tessah Andrianjafitrimo (WTA 1039) et Fiona Ferro (non classée), bénéficiaires d'une invitation, en 1 heure et 12 minutes.

Elles ont été imitées par Elise Mertens. Malgré un tennis qui n'est pas encore au point, elle a gagné le premier set contre une maladroite Osorio (6-3). Un manque de confiance qui est encore plus criant au second set. Les deux joueuses ont alors manqué beaucoup d'occasions et se sont fait des cadeaux pendant tout le long du set. Finalement, Elise Mertens l'emporte en deux sets grâce au tie-break (6-3, 7-6).

Au tour suivant, la Belge affrontera Pegula, troisième tête de série du tournoi et victorieuse sur un forfait de Gorgi. Un adversaire d'un autre calibre donc.

Chez les hommes, pas de soucis pour Tsitsipas mais Korda ne verra pas le 3e tour.