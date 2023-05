Stan Wawrinka, un des deux anciens lauréats de Roland-Garros présents cette année (avec Novak Djokovic), a été éliminé au 2e tour sur la terre battue parisienne mercredi en fin d'après-midi.

Le Suisse de 38 ans, désormais 89e mondial, qui a remporté cette deuxième levée du Grand Chelem en 2015 et a encore joué la finale en 2017, s'est incliné en cinq sets face à l'Australien Thanasi Kokkinakis (ATP 108), bénéficiaire d'une invitation, après 4h38 de jeu: 3-6, 7-5, 3-6, 7-6 (7/4) et 6-3.

Kokkinakis sera opposé au 3e tour (seizièmes de finale) au Russe Karen Kachanov (ATP 11/N.11) ou au Moldave Radu Albot (ATP 113) qui s'est extrait des qualifications.

Alcaraz concède un set

Carlos Alcaraz a éliminé le Japonais Taro Daniel (ATP 112) au 2e tour du tournoi de tennis de Roland-Garros, mercredi après-midi sur la terre battue parisienne. L'Espagnol de 20 ans, N.1 mondial, a cependant cédé une manche au Nippon de 30 ans, originaire de New York, avant de s'imposer 6-1, 3-6, 6-1 et 6-2 en deux heures et 25 minute s de jeu. Alcaraz a ainsi gagné 32 de ses 35 matchs disputés cette saison.

Après un premier set facile, le vainqueur du dernier US Open a baissé son niveau et Daniel, qui a battu cette saison Casper Ruud à Acapulco et Zeverev à Miami, en a profité pour égaliser à une manche partout. Alcaraz a repris sa marche en avant et n'a plus été inquiété ensuite.

La tête de série N.1 du tournoi, qui avait déjà pris le meilleur sur cet adversaire dans le Challenger de Oeiras en 2021, rencontrera en seizièmes de finale (3e tour) Denis Shapovalov (ATP 32/N.26), 24 ans, qui ne joue que son 5e "Roland" et n'a jamais atteint le 3e tour. Le Canadien a pris le meilleur sur l'Italien Matteo Arnaldi (ATP 106), 22 ans, qui jouait le premier tournoi du Grand Chelem de sa carrière: 6-2, 3-6, 6-3 et 6-3 après 2h55. Il s'agira d'un premier duel entre les deux hommes.

Alcaraz joue son 3e Roland-Garros. Il avait été éliminé en seizièmes de finale en 2021 par l'Allemand Jan-Lennard Struff et en quarts de finale l'an dernier par un autre Allemand Alexander Zverev.