Novak Djokovic, son patch et ses médecines alternatives : “C’est sûrement le plus grand secret de ma carrière”

Mercredi soir, lors de son match du deuxième tour face au Hongrois Marton Fucsovics, Novak Djokovic est encore parvenu à faire parler de lui. Cette fois, pas de déclarations par rapport au Kosovo, mais un patch en métal placé sur sa poitrine et maintenu à l’aide d’un sparadrap transparent. Un artifice dévoilé à chaque fois que le Serbe changeait de t-shirt et se retrouvait torse nu. En conférence de presse, quand il a été questionné sur ce patch, l’ancien numéro un mondial a utilisé l’humour : “Quand j’étais enfant, j’aimais beaucoup Iron Man et j’ai toujours voulu lui ressembler. Mon équipe a mis au point un système de nanotechnologie qui me permet de donner le meilleur de moi-même sur le court. C’est sûrement le plus grand secret de ma carrière.”