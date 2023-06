Roland, cette “place to be” qui ne vieillit pas

Et le ticket sur le Chatrier ou le Lenglen, avec chapeau de paille, reste l’un des sésames les plus prisés du Tout-Paris. Alors, OK, Holger Rune et Caspeer Ruud n’ont peut-être pas le charisme d’Andre Agassi ou Gustavo Kuerten. Et Iga Swiatek et Aryna Sabalenka invitent moins au boycott des révisions de math qu’Evonne Goolagong, Chris Evert ou Maria Sharapova. Mais Roland reste Roland. Malgré son grand âge, il n’a pas une ride sur sa terre battue et rebattue. Et qu’on se le dise : il ne milite pas pour la réforme de l’âge de la retraite. À Paris, la chanson de Roland est un tube indémodable.