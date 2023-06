Kim Clijsters fête ses 40 ans, quelle est sa nouvelle vie? "C’est incroyable comme le temps passe vite"

Alors que le chapitre de sa tentative de retour sur le circuit professionnel s’est définitivement fermé en avril 2022, Kim Clijsters a repris depuis une vie plus classique. Une vie qu’elle n’aurait peut-être pas dû quitter trois ans plus tôt quand elle a répondu à un désir un peu fou de revenir au plus haut niveau. Une vie qui a pris place dans le New Jersey, aux États-Unis, depuis qu’elle y a déménagé en juin 2020 avec son mari, Bryan Lynch, et ses enfants : Jack, Blake et Jada. Pour combien de temps ? Seule la Limbourgeoise le sait. Mais si Bryan Lynch parvient à s’épanouir dans son rôle de coach dans son pays natal et que sa fille, Jada, perce dans le milieu de la balle orange outre-Atlantique, on ne devrait pas revoir le clan Clijsters avant un petit bout de temps en Belgique.