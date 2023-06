Alcaraz :"Pour être le meilleur, il faut battre les meilleurs"

Carlos Alcaraz : "J’espère que ma jeunesse sera un avantage"

Expéditif depuis le début du tournoi, il n'a perdu qu'un set au deuxième tour contre Taro Daniel et a balayé Stefanos Tsitsipas en quarts, Alcaraz se réjouit, et oui, de trouver sur sa route Djokovic : " Depuis le tirage, tout le monde attend ce match, comme moi (rires). J'ai très envie de le jouer. Depuis l'année dernière et notre duel à Madrid, je voulais affronter Novak à nouveau. Je suis certain que nous évoluerons à un très haut niveau."

Défier un ogre comme le Serbe n'inquiète pas l'Espagnol, cela semble même le motiver : "Si on veut être le meilleur, il faut battre les meilleurs. Je veux profiter de cette rencontre. Pour moi, c'est incroyable d'écrire l'histoire de mon sport, de jouer la demi-finale d'un tel tournoi contre un joueur comme Novak. Le match que nous avons joué l'année dernière à Madrid n'a pas beaucoup d'importance. C'était il y a un an, nous avons tous les deux énormément appris de ce duel. Ce sera un autre match."

Avec un Djokovic qui se présentera avec un vécu bien plus important à ce niveau : " J'aimerais penser que ma jeunesse soit un avantage, mais ce sera sa 45e demi-finale d'un Grand Chelem, ce sera ma deuxième. Je dirais que l'expérience prime par rapport à cela. Mais je ne vais pas trop y réfléchir."

Par contre, l'actuel numéro un mondial est bien conscient de l'énorme intérêt porté à cette partie : "C'est un sentiment énorme de savoir que tout le monde veut regarder mon match, mon tennis. J'aime bien jouer au tennis, mais j'aime que les spectateurs aiment me regarder également. Lors de mes prestations, j'essaie d'embarquer le public avec moi."

Avec le départ de Roger Federer et l'absence prolongée de Nadal, ses deux plus grands adversaires, Djokovic découvre au fil des mois de nouvelles rivalités en dehors du Big 3. Et celle naissante avec Alcaraz semble lui plaire : " Il est très sympathique, il se comporte bien sur les courts et hors de ceux-ci. Il met beaucoup d'intensité dans ses matchs. Il me fait penser à quelqu'un qui joue bien de la main gauche dans son pays (rires). Il mérite son parcours actuel, il n'y a aucun doute là-dessus. Il travaille d'arrache-pied. C'est un joueur de seulement 20 ans déjà très complet."

Et il est surprenant que les deux demi-finalistes ne se soient rencontrés qu'à une seule reprise sur le circuit. C'était la saison dernière à Madrid avec un match d'une très haute intensité remporté par l'Espagnol après un combat de trois heures et trente-cinq minutes (6-7, 7-5, 7-6). "Par les circonstances, on n'a pas souvent été dans les mêmes tableaux ou dans la même moitié de ceux-ci. Maintenant, nous y sommes et beaucoup de personnes voudront voir ce match. Ce sera sûrement, pour moi, le défi le plus grand dans ce tournoi. Et si on veut être le meilleur, il faut battre le meilleur. C'est vraiment la personne à battre, ici."

L’avis du coach : "Personne n’est avantagé"

S’il ne possède pas l’expérience de Djokovic à Roland-Garros, Alcaraz pourra compter sur les précieux conseils de son entraîneur, Juan Carlos Ferrero, qui s’est imposé à la Porte d’Auteuil il y a justement 20 ans.

"Je ne pense pas qu’il y ait un avantage quelconque. Je pense que Carlos est numéro un mondial aujourd’hui. Novak a tout à fait l’expérience pour jouer ce type de match, mais Carlos se réjouit beaucoup de cet affrontement depuis le début du tournoi. Il est prêt pour cette rencontre importante. C’est exactement le type d’événement qu’il veut disputer."

Face à un des plus grands champions de l'histoire du tennis : " Nous savons que Novak est un champion qui a décroché 22 titres en Grand Chelem. Il va se battre jusqu'au bout. Il va livrer son meilleur tennis. Nous nous attendons à un match très serré, très difficile. Mais Carlos croit beaucoup en lui-même et est persuadé qu'il peut battre Novak. Nous verrons bien. Ils ont tous les deux un niveau incroyable. On connaît bien Novak. On va essayer d'anticiper des schémas de jeu et voir comment jouer si Carlos ne produit pas le même tennis que d'habitude."

Les avis extérieurs : "L’expérience face aux jambes"

Battu en finale de Roland-Garros il y a deux ans par Djokovic et sorti par Alcaraz cette année, Tsitsipas s'est positionné par rapport à la demi-finale entre le Serbe et l'Espagnol : " Je suis pour la jeunesse et le changement. Il y en a un qui a l'expérience, l'autre qui a les jambes, frappe fort et se déplace comme Speedy Gonzales. Il y en a un qui peut décocher des énormes gros coups, et l'autre préfère le contrôle plus que toute autre chose. Le contrôle et la précision, plus que la pression, et il essaie de faire en sorte que l'adversaire se déplace le plus possible."

Consultant sur le tournoi, Jo-Wilfried Tsonga se réjouit du duel à venir : " C'est une demi-finale appétissante par son côté tactique très important. Et par son prestige aussi. Si Alcaraz venait à gagner, ce serait un tournant, un relais dans la hiérarchie. On veut voir s'il est déjà capable de prendre le témoin."