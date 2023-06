Mais pourquoi Djokovic est-il l’éternel mal-aimé ?

Malgré les superlatifs paraphrasant ses 23 sacres en Grand Chelem, Novak Djokovic est loin de faire l’unanimité. Le champion le plus titré de l’histoire du tennis n’est clairement pas le plus apprécié. Les preuves sont tangibles. Nul n’a oublié la bronca de Far West qui servit de fond sonore à son succès face à Roger Federer lors de l’US Open 2015. La tribune royale du temple de Wimbledon tremble encore d’avoir entendu l’honorable spectateur londonien siffler le vainqueur serbe en 2019, là encore après une victoire face à l’icône helvétique. Et même Melbourne en a fait un pestiféré lors de l’Open d’Australie 2022 où il n’était pas vacciné. Cette année encore, à Roland-Garros, il a été la cible privilégiée de ses détracteurs. Mais pourquoi tant d’animosité à l’égard d’un tel champion ? Mystère et balle de tennis ! Ces dernières années, Djokovic a tout fait pour édulcorer son image. Il parle dans la langue du pays qui l’accueille et fait preuve d’humour dans ses discours. Il se veut disponible et souriant, parfois même showman. Mais la magie ne prend pas et le public continue de lui reprocher, ici son arrogance, là son manque de charisme naturel. Un peu comme s’il ne lui pardonnait pas de s’être invité dans le duel entre Federer et Nadal, ses deux légendes de cœur. Même sur les réseaux sociaux, ses montées au filet sont accompagnées d’avis négatifs. Comme si son destin de champion incompris et de héros mal-aimé était scellé dans le marbre.