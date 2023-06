"Durant ces trois dernières années loin du jeu, j'ai pu rattraper le temps perdu avec ma famille, je suis devenue mère et j'ai maintenant deux beaux enfants dont je suis si reconnaissante. Mais j'ai encore des objectifs à atteindre. Je veux montrer à mes enfants que l'on peut poursuivre ses rêves, peu importe son âge ou son rôle. Nous avons décidé en tant que famille qu'il était temps. Je reviens jouer et j'ai hâte", a écrit Wozniacki sur ses réseaux sociaux.

Wozniacki, devenue n°1 mondiale en 2010 et victorieuse de son unique titre du Grand Chelem à l’Open d’Australie en 2018, avait mis un terme à sa carrière après l’Open d’Australie 2020, alors qu’elle souffrait d’une maladie articulaire inflammatoire chronique, la polyarthrite rhumatoïde.

Avant elle, Serena Williams, Kim Clijsters ou encore Victoria Azarenka ont poursuivi leur carrière sportive après avoir eu un enfant. "Pour les joueuses, c'est souvent l'un ou l'autre, et j'aimerais contribuer à faire changer ça, écrit Wozniacki. Je veux me prouver à moi-même et prouver aux femmes qu'on peut avoir les deux : être comblée en famille à la maison et avoir une carrière brillante."