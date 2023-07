David Goffin après sa qualification pour le deuxième tour : “Ce retour gagnant à Wimbledon signifie beaucoup”

Une prestation sérieuse et convaincante lors de laquelle il a signé pas moins de 39 coups gagnants.

Interrogé au terme de la rencontre sur l’importance de ce retour gagnant à Wimbledon, Goffin expliquait : “Cela signifie beaucoup. Wimbledon a toujours été un tournoi important pour moi et je suis très reconnaissant envers les organisateurs, Jamie Baker et Tim Henman, qui m’ont offert une invitation (NdlR : qui lui a permis d’éviter les qualifications) et la possibilité de jouer à nouveau le tableau principal. Cette victoire me rend heureux, spécialement en cette période compliquée que je traverse. J’ai besoin de jouer des matchs, j’ai besoin de victoires. Physiquement, je me sens à 100 % et ce succès va me donner confiance pour la suite du tournoi.”

Le natif de Rocourt a ensuite expliqué qu’il était dans son lit quand il a appris le forfait de Nick Kyrgios qu’il aurait dû rencontrer au premier tour. “C’est une situation amusante parce que je me préparais pour jouer Nick sur le court numéro un, qui est un gros court. Et je m’attendais à une grosse rencontre. Les gens me demandaient contre qui j’allais jouer et quand je leur répondais Nick, leur réaction était 'Ouh…' Pendant trois jours, je me suis préparé à livrer une grosse bataille.”

Finalement, Goffin s’est retrouvé à livrer combat face à Fabian Marozsan. Le joueur hongrois de 23 ans, classé 96e mondial à l’ATP, disputait Wimbledon pour la toute première fois de sa carrière. “Ce n’est jamais facile de jouer un lucky loser, a encore commenté notre numéro un belge. En ce moment, j’essaye de retrouver ma forme et le niveau est là. Je suis content de ma prestation aujourd’hui et j’espère aller aussi loin que la saison passée.”

Ce qui signifierait un quart de finale. Mais avant d’y penser, le Liégeois devra s’imposer mercredi, au deuxième tour, face au Chilien Tomas Barrios Vera (ATP 133). Les deux hommes ne se sont jamais rencontrés sur le circuit.