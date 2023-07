Depuis Wimbledon, Ysaline Bonaventure a remis sur le tapis la question de la santé mentale des joueuses : “Un sujet qui n’est plus tabou”

Ce mal qui ronge petit à petit les athlètes n’est plus, heureusement, un sujet tabou. Les joueuses osent en parler et cherchent des solutions pour se sentir bien, à l’image de la numéro un mondiale, Iga Swiatek, qui voyage régulièrement avec sa propre psychologue. “On travaille ensemble depuis mes 17 ans. Je suis heureuse d’avoir une personne à qui je peux parler et quand j’ai des doutes, je peux vraiment chercher une autre opinion et une personne qui va me rappeler parfois où sont mes forces, mes priorités. Mais aussi une personne qui ne s’intéresse pas qu’à mon côté sportif. Elle me comprend de A à Z et me permet de gérer la pression.”

guillement "Les aspects mentaux et émotionnels sont peut-être négligés."

Une pression liée à la performance, aux voyages, à la solitude, à la présence souvent néfaste des réseaux sociaux, aux exigences des entraîneurs, etc. La gestion de ces potentiels stress n’est pas spécialement présente dans l’écolage des futures joueuses du circuit pro.

”En tant qu’athlètes, on nous apprend à prendre soin de notre corps, et peut-être que les aspects mentaux et émotionnels sont négligés, expliqua récemment l’ancienne grande championne Martina Navratilova. Cela ne se résume pas seulement à donner ou non une conférence de presse.”

Dans l’imaginaire du grand public, les sportifs de haut niveau sont des personnes solides, équilibrées psychologiquement, capables de résister au stress et d’affronter n’importe quelle difficulté. Et bien, ce n’est pas le cas pour tout le monde, chaque sportif est différent avec une sensibilité et un vécu différent. Et le regard extérieur peut ajouter de la pression car le sportif va penser qu’il ne peut pas se plaindre car pour Monsieur et Madame Tout-le-monde, il possède une vie de rêve espérée par de nombreux fans, il vit de sa passion et peut gagner beaucoup d’argent.

”Trouver le bon équilibre dans la programmation”

Ce discours est en partie vrai, mais il n’empêche pas que quelqu’un puisse se sentir mal. Pour en revenir à Ysaline Bonaventure, qui a couru pendant des années derrière le top 100, le malaise peut venir d’une surcharge de travail pour atteindre cette barre mythique, une pression de son entourage pour lui faire perdre du poids alors qu’elle possède une morphologie différente de la majorité des joueuses, l’éloignement récurrent avec ses proches ou bien encore la recherche permanente d’un bilan comptable en positif.

Très proche de la Liégeoise, l’ancien entraîneur et fondateur de Hope and Spirit, Daniel Meyers, possède son avis sur la question : “Le cas d’Ysaline n’est pas exceptionnel. Les burn-out sont nombreux chez les joueuses. Les causes sont multiples et pour les éviter, un bon équilibre dans la programmation d’une saison est essentiel. Le non-respect d’un planning réfléchi peut contribuer à cette situation. Le rôle de l’entourage de l’athlète est, notamment, d’essayer de le préserver physiquement et mentalement d’un état fragile et parfois irréversible. Chaque athlète est différent et le rôle du staff sportif est de doser avec virtuosité un planning professionnel avec des plages de récupération. Il faut éviter le piège trop souvent tendu de la saturation. La tentation d’enchaîner les tournois pour la course aux points n’est pas la bonne option. Chaque joueuse possède des caractéristiques caractérielles différentes et des priorités qui doivent mener à un rythme de vie équilibré tout en conservant son identité.”

guillement "Le plaisir de travailler reste prioritaire."

Ce qui est encore plus vrai avec Ysaline Bonaventure qui cache peut-être derrière un caractère fort des fissures émotionnelles.

”Pour moi, il est très important pour une joueuse de revenir régulièrement à sa base, de revoir ses vrais amis, sa famille, poursuit Daniel Meyers. Il ne faut pas étouffer une joueuse en la poussant trop loin dans le but de prendre des points indispensables à la progression au classement WTA. Sous prétexte de l’urgence, il ne faut pas faire perdre à une joueuse son identité personnelle et du temps pour sa vie privée. Je cautionne à 100 % le choix d’Ysaline de faire une pause. Ce sera essentiel à une reconstruction mentale indispensable à un éventuel retour. Le plaisir de travailler doit rester prioritaire et quand il n’y a plus de plaisir, la victoire devient inaccessible.”

”Pas l’impression d’avoir trop tiré sur la corde”

Entraîneur qui a fait entrer Ysaline Bonaventure dans le top 100 et avec qui la Liégeoise collabore depuis janvier 2022, Hugo Guerriero a vécu aux premières loges le mal-être de notre compatriote : “Depuis le tournoi de Miami fin mars, on a perdu le fil avec Ysaline. Régulièrement, je la voyais malheureuse. Dans ces conditions, c’était difficile d’encore faire avancer le projet. Je ressens chez Ysa un malaise profond et il faut l’aider et la comprendre. Après des années et des années à se battre pour atteindre le top 100, elle n’a pas réussi à rebondir une fois cet objectif atteint. On l’entend dire, trop fort à mes yeux, qu’elle n’aime pas le tennis. C’est une déclaration forte. Dans l’état actuel des choses, elle doit penser à elle comme femme et comme être humain, pas comme sportive de haut niveau. On se doit de l’accompagner dans sa démarche, la pousser à jouer serait une faute professionnelle.”

Et pour le Français, une surcharge de travail ne semble pas la raison de ce burn-out chez Ysaline : “Elle a constitué l’équipe en âme et conscience avec la volonté d’atteindre pour la première fois de sa carrière le top 100. C’est vrai que la fin de saison 2022 a été intense tout comme le début de 2023. Mais on n’a pas travaillé six heures par jour non plus. Je n’ai pas le sentiment qu’on ait trop tiré sur la corde avec le préparateur physique, Steve Darcis et la coach mentale. On a aménagé son planning avec des périodes off. Mais le plus important n’est plus là. Je suis triste de voir Ysaline comme cela et elle doit maintenant prendre du temps pour elle. C’est une superbe nana et ce n’est plus l’image qu’on avait d’elle quand elle jouait.”