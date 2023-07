Wimbledon : Aryna Sabalenka élimine Madison Keys et se qualifie pour les demi-finales

Lauréate de son premier Grand Chelem en simple en janvier à l'Open d'Australie (elle compte deux titres en double dames à l'US Open en 2019 et à l'Open d'Australie en 2021, associée dans les deux cas à Elise Mertens), Sabalenka, 25 ans, sera opposée dans le dernier carré à la Kazakhe Elena Rybakina (WTA 3), tenante du titre, ou à la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 6), finaliste l'an dernier à Wimbledon.

Sabalenka avait déjà été demi-finaliste en 2021 et n'avait pu participer l'an dernier en raison de l'exclusion des Russes et Bélarusses en raison de la guerre en Ukraine. Elle compte trois titres cette saison (Adelaïde 1, Open d'Australie et Madrid) et deux autres finales (Indian Wells et Stuttgart).

L'autre demi-finale opposera l'Ukrainienne Elina Svitolina (WTA 76) à la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 42)

Sabalenka peut devenir la 29e joueuse de l'histoire à occuper la place de N.1 mondiale lundi prochain à condition de gagner le titre samedi à Wimbledon.