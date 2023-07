“Le début d'un nouveau règne": la presse européenne revient sur la finale de Wimbledon

Un exploit qui a été largement commenté par la presse internationale et surtout espagnole.

Si les nombreux journaux sportifs ibériques consacrent le plus souvent leurs Unes au football, ils ont fait une belle exception ce lundi en consacrant (tous !) leur première page à la victoire du nouveau petit prince du tennis.

Marca, As, Mundo Deportivo, Sport : tous ont mis en avant l’exploit de Carlos Alcaraz en Une.

”Dieu protège le nouveau roi”, a ainsi titré Marca avant de parler de passage de témoin, “Carlos Alcaraz remporte la couronne de Wimbledon contre Djokovic et confirme le début d’une nouvelle ère passionnante.”

La Une de Marca de ce lundi 17 juillet 2023. ©Marca

De son côté, Mundo Deportivo se la jouait plus britannique avec un simple “Sir Carlos” en couverture. “Alcaraz remporte son premier titre à Wimbledon et son deuxième majeur après un combat épique contre Djokovic”, a ajouté le quotidien catalan.

Celui-ci précise qu’à 20 ans et 72 jours, Alcaraz est le troisième plus jeune vainqueur du tournoi londonien. “Il confirme son statut de numéro un mondial et devient le successeur du “Big Three”, termine Mundo Deportivo.

La Une du Mundo Deportivo de ce lundi 17 juillet 2023 ©Mundo Deportivo

Le journal Sport a été encore plus concis en se contentant d’un énorme “Bestial” en titre et d’une grande photo de Carlos Alcaraz avec le trophée de vainqueur.

Plus loin dans les pages, le journal est dithyrambique : “Carlitos fait déjà partie de l’histoire de Wimbledon. Il y a 10 ans à peine, dans sa chambre, le Murcian rêvait de vivre ce moment. Ce dimanche, ses rêves d’enfant se sont réalisés. Et il l’a fait face à un Novak Djokovic qui n’avait plus connu la défaite dans le tournoi depuis 2017 et 45 victoires consécutives sur le Court Central depuis sa finale perdue face à Andy Murray en 2013.”

La Une de Sport de ce lundi 17 juillet 2023 ©Sport

”El Rey Carlitos (le Roi petit Carlos)”, a titré de son côté AS sur une pleine page ajoutant qu'” Alcaraz a détrôné Djokovic à Wimbledon au terme d’une finale épique.”

AS pense également qu’avec sa victoire face à Nole, le Murcian ouvre un nouveau chapitre de l’histoire du tennis : “En remportant Wimbledon, Alcaraz ouvre une nouvelle ère”, écrit le quotidien, “au tennis, il y a des victoires qui transforment, qui amènent un dépaysement brutal. C’est le cas de Carlos Alcaraz ce dimanche à Wimbledon.”

La Une de As de ce lundi 17 juillet 2023. ©As

Mais au-delà de la presse sportive, c’est l’ensemble des quotidiens espagnols qui ont salué la victoire de leur nouveau prodige. “Wimbledon ouvre l’ère Alcaraz”, pour El Mundo ; “Alcaraz détrône Djokovic sur l’herbe de Wimbledon”, peut-on lire dans le grand quotidien national El País ; “Alcaraz, le futur parfait”, écrit ABC ; “Alcaraz est le nouveau roi”, pense La Razón tout comme El Correo.

La Une d'El Mundo et d'El País de ce lundi 17 juillet 2023. ©El Mundo / El País

La Une de La Rázon et d'ABC de ce lundi 17 juillet 2023. ©La Rázon / ABC

À l’international aussi, Carlos Alcaraz a fait la une des journaux sportifs. L’Équipe lui consacre sa première page en évoquant “Le Roi Carlos” et en parlant d’une “révolution de palais à Wimbledon” et du “début d’un nouveau règne” pour le champion espagnol.

La Une de L'Équipe de ce lundi 17 juillet 2023. ©L'Équipe

”Chasseur de GOAT (Greatest Of All Time, le plus grand de tous en anglais, NdlR)”, a de son côté titré le Mirror en faisant un clin d’œil au célèbre film d’Ivan Reitman. “Un Alcaraz exceptionnel a été couronné Roi de Wimbledon après avoir réduit la légende Djokovic aux larmes après un incroyable thriller en cinq sets.”

La Une du Mirror de ce lundi 17 juillet 2023. ©Mirror

Plus discrètement enfin, la presse italienne évoque également le sacre du “Roi Carlos”, confirmant “son statut de numéro un mondial.