Pas vraiment à son avantage en début de rencontre, le Liégeois ne s’est tout simplement pas créé de réelle situation dangereuse (aucune balle de break) dans un premier set logiquement remporté 3-6 par le Croate Borna Coric (ATP 15).

La seconde manche était bien meilleure. Plus conquérant et agressif, retrouvant son coup droit dévastateur et dénichant les bons angles, Goffin prenait rapidement le large (3-1) avant de s’imposer 6-2 et d’offrir le premier super tie-break de l’épreuve aux quelques dizaines de spectateurs rassemblés dans les gradins du Court N.1.

Hélas, alors qu’il menait pourtant 4 points à 3, le natif de Rocourt a littéralement craqué. Plus aucun point ne tombera dans sa besace, offrant de facto la victoire au Croate (4 points à 10).

Les deux pays sont désormais à égalité, un point partout. C’est donc le double mixte, opposant la paire Mertens-Goffin au duo Vekic-Coric, qui aura pour mission de départager les deux équipes dès 19h30 ce jeudi.

L’emporter est d’une importance capitale, alors que David Goffin retrouvera ce vendredi le numéro un mondial Carlos Alcaraz dans la deuxième rencontre du groupe entre la Belgique et l’Espagne.

Plus tôt dans la journée, Elise Mertens (WTA 30) avait rapporté le premier point en deux manches face à la Croate Donna Vekic (WTA 23).