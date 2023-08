Iga Swiatek s’est installée depuis 16 mois au sommet de la hiérarchie mondiale. Deux Roland-Garros et un US Open plus tard (elle avait déjà gagné à Paris en 2020 et détient donc quatre titres du Grand Chelem), la Polonaise est toujours sous la menace d’Aryna Sabalenka tout en haut du classement WTA.