Euro Hockey 2023 : “Le tournoi ne sera réussi que si les Red Panthers atteignent la finale”

Ancienne Red Panther, notre consultante Emilie Sinia a vu cette équipe grandir durant les 30 dernières années. Malgré sa retraite internationale, la jeune maman joue toujours à Gand où elle empile les titres nationaux.

La sélection a réservé des surprises dont l’absence de votre coéquipière et amie Ambre Ballenghien. Quel regard portez-vous sur les choix de Raoul Ehren ?

”On peut toujours parler de la blessure d’Ambre Ballenghien pour justifier son absence. Le choix de la gardienne n°1 n’est pas encore communiqué. En défense, il fallait voir s’il prenait Hillewaert ou Blockmans. Le milieu n’était pas très riche; ce qui limitait les choix. Quant à l’attaque, elle est très rajeunie. White a mérité sa place. Je comprends qu’il ait pris Vanessa qui peut remplacer Vanden Borre. La sélection est inédite et très intéressante.”

guillement Je pense que le grand défi de cet Euro sera de marquer.

Revenons à l’attaque. Ne manque-t-il pas une tueuse dans le cercle ?

”Je pense que le grand défi de cet Euro sera de marquer. Notre défense tient la route. En attaque, il faudra voir qui pourra marquer.”

Dans les interviews, les Red Panthers ne cachent pas leur haute ambition en visant la finale voire le titre. Est-ce un objectif réaliste ?

”Pour moi, l’Euro sera réussi si elles atteignent la finale. A priori, elles finiront à la deuxième place de la poule à condition de battre les 7e mondiales espagnoles. En demi-finales, elles joueraient alors contre l’Allemagne. Tout est possible. Aucune des deux nations ne sont favorites.”

Une absence de médaille serait-elle catastrophique ?

”Les Néerlandaises sont les plus fortes mais, derrière, l’Allemagne et la Belgique se valent. Je mets les Anglaises un peu en dessous.”

Derrière le résultat, on regardera aussi le niveau de jeu. Qu’attendez-vous comme style ?

”J’aimerais qu’elles confirment qu’elles sont capables de jouer un Euro sur le même rythme que la Pro League. En juin, seuls les Pays-Bas et l’Australie ont été supérieurs. Je veux les voir garder leur ligne de conduite lors de matchs sous pression comme l’Espagne.”

Êtes-vous confiante ?

”Oui car, physiquement, ces filles sont toutes en forme. Le noyau est homogène. Notre défense autour de Vanden Borre et Brasseur est terrible.”

Cet Euro est-il une répétition générale avant les JO de Paris ?

”L’Euro n’est pas un tournoi amical ou un test. Le niveau de l’Euro est plus fort que celui des JO. Les Jeux sont encore loin. Les équipes utiliseront la Pro League pour préparer les Jeux. Si les Belges sont en finale, elles seront à 60 minutes d’une qualification pour les Jeux. Ce n’est pas anodin. Une sélection pour l’Euro ne signifie pas une présence pour les Jeux. Chacune devra performer à son meilleur niveau.”

Sont-elles assez fortes mentalement pour résister aux hautes attentes ?

”Elles donnent l’impression de bien gérer cet aspect. Lors de la dernière Coupe du monde, elles ont bien presté en phase de poule contre l’Australie. Les discours sont ambitieux. Quand j’entends qu’elles se sentent capables de battre les Pays-Bas, cela me plaît et me dérange en même temps. J’apprécie ce haut degré de confiance mais, en Pro League, les Pays-Bas étaient plus forts que nous alors qu’elles étaient déjà sacrées.”

Et physiquement, elles tiennent la route ?

”Une Red Panther me disait pour rire qu’elle vivrait une semaine normale à Mönchengladbach. Elles jouent cinq matchs en huit jours. C’est quand même solide comme programme. Le staff devra bien gérer les rotations.”

Et si vous aviez une inquiétude à l’aube du tournoi…

”Je ne suis pas inquiète. J’attends de voir si elles parviennent à se mettre dans le même mood mental qu’en Pro League. Je suis confiante car je vois les White et Marien monter sur le terrain la tête haute. Avant, Versavel et Puvrez étaient terrorisées avant un match.”