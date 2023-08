Tennis: retour gagnant de Djokovic aux États-Unis lors du tournoi de Cincinnati

"Il m'a dit que cela avait commencé hier", a expliqué le Serbe, vainqueur de 23 tournois du Grand Chelem. "J'espère qu'il sera prêt pour l'US Open à New York". "Ce n'est pas la façon dont nous souhaitons gagner, le public attendait un match, une bataille", a ajouté le joueur de 36 ans, vainqueur de 23 tournois du Grand Chelem.

Faute de vaccin anti-Covid, Djokovic n'avait pas joué aux Etats-Unis depuis 2021.

Jeudi, il affrontera Gaël Monfils, qui a réalisé mercredi une nouvelle performance en éliminant l'Australien Alex De Minaur, 12e, 7-5 6-4 au deuxième tour. Le Français de 36 ans a brillé en battant le finaliste du Masters 1000 de Toronto, en deux heures, avec 29 coups gagnants contre 14 pour De Minaur.

"Ce sera une bataille de vétérans", a déclaré Djokovic à propos de son prochain match avec Monfils, les deux joueurs ayant plus de 35 ans. "Gaël est un homme extraordinaire, je le respecte et je l'aime vraiment - il apporte tellement de joie aux fans", a affirmé le Serbe. "C'est le joueur le plus charismatique que nous ayons eu au cours des deux dernières décennies".

Retour sur terre pour Sinner

Par ailleurs, l'Italien Jannik Sinner, N°6 mondial, est retombé sur terre en s'inclinant 6-4, 7-6 (7/4) face au Serbe Dusan Lajovic. Une défaite qui intervient trois jours après que le jeune joueur italien a remporté le premier Masters 1000 de sa carrière, à Toronto.

Pour la première fois de la saison, il s'est incliné mercredi, jour de son 22e anniversaire, au premier tour.

Lajovic, 33 ans, 66e joueur mondial, a été exceptionnel en tirant partie de la fatigue de Sinner qui a fourni d'énormes efforts la semaine dernière au Canada.

La journée a également été décevante pour le Norvégien Casper Ruud, cinquième tête de série, qui s'est incliné 6-4, 3-6, 6-4 face à l'Australien Max Purcell, 70e mondial.

Le N.3 Daniil Medvedev a débuté le tournoi par une victoire en battant l'Italien Lorenzo Musetti 6-3, 6-2. La semaine dernière, le numéro trois mondial l'avait déjà battu à Toronto.

Le Grec Stefanos Tsitsipas, 4e mondial, a douché les espoirs de Ben Shelton, en battant l'Américain de 20 ans 7-6 (7/3), 7-6 (7/2).

L'Allemand Alexander Zverev s'est qualifié pour le troisième tour face à Medvedev en battant le Japonais Yoshihito Nishioka 7-5, 6-4.

Tommy Paul, demi-finaliste à Toronto, sera le prochain adversaire du n°1 mondial Carlos Alcaraz après avoir battu le Français Ugo Humbert 6-1, 7-6 (7/4).