US Open: Coppejans s'arrête aux portes du tableau final comme De Loore, Minnen y accède

L'US Open est le seul tournoi du Grand Chelem auquel Kimmer Coppejans n'a encore jamais participé, après s'être qualifié pour le tableau final de Wimbledon, fin juin. Il avait été sorti au 1er tour par l'Australien Alex de Minaur.

Coppejans compte aussi deux participations à Roland-Garros (2015 et 2019) et une à l'Open d'Australie (2021), avec à chaque fois une élimination au 1er tour.

Du côté féminin, Greet Minnen s'est hissée dans le tableau final du tournoi, en battant l'Américaine Katrina Scott 6-3, 4-6, 6-2 au dernier tour des qualifications.

De Loore, battu après deux balles de match : "Il va me falloir du temps pour digérer"

Il n'y aura pas de Belge dans le tableau du simple messieurs de l'US Open cette année. Kimmer Coppejans (ATP 148) et Joris De Loore (ATP 173), les deux derniers représentants encore engagés en qualifications, ont tous deux échoué samedi au dernier tour à New York. L'Ostendais, 29 ans, a été battu 6-1, 1-6, 7-5 par le Français Titouan Droguet (ATP 172), tandis que le Brugeois, 30 ans, s'est incliné 3-6, 7-6 (7/3) et 7-6 (14/12) au terme d'un duel de 3h07 face à l'Américain Nicolas Moreno De Alboran (ATP 130). "Il va me falloir du temps pour digérer", a-t-il simplement confié à Belga, étant bien trop déçu pour s'exprimer plus en détails. Il est vrai que le Flandrien, qui visait une toute première participation dans un tournoi du Grand Chelem, aura de quoi nourrir des regrets après avoir mené 5-0 dans le super tie-break et hérité de deux balles de match, la première à 9-8 et la seconde sur son service à 10-9.

Kimmer Coppejans espérait également participer pour la première fois à l'US Open, après s'être qualifié pour Wimbledon fin juin, et avoir déjà disputé Roland Garros, en 2015 et 2019, et l'Australian Open en 2021. Malgré la déception, il a toutefois accepté de livrer ses impressions.

"Droguet a commencé le match sur les chapeaux de roue", a-t-il expliqué à Belga. "Il jouait très bien et servait surtout de manière incroyable. Je n'avais pas voix au chapitre. En revanche, les deuxième et troisième sets ont été nettement meilleurs. J'ai même eu deux balles de break à 2-2 dans ce troisième set, qui auraient pu me permettre de prendre l'avantage, mais il les a bien écartées. Et à 6-5 pour lui, je n'ai pas passé une première balle de tout le jeu, ce qui ne m'a pas aidé. C'est évidemment très dur, mais les niveaux sont tellement proches que cela se joue parfois à pile ou face", a-t-il conclu.