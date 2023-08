"Comme le salon de Snoop Dogg": des joueurs de tennis dérangés par une forte odeur à l’US Open

C’est par exemple le cas d’Adrian Mannarino qui a décrit le phénomène dans un langage peu fleuri : “Aux quatre coins du court, tu as des odeurs un peu différentes. Ça peut être la weed d’un côté, la merde de l’autre. Ce n’est pas forcément facile mais il faut faire avec”, a ainsi expliqué le Français après sa victoire face au Japonais Yosuke Watanuki.

Maria Sakkari, 8e joueuse mondiale, a également fait part de sa gêne à l’arbitre du court n°17 : “L’odeur, oh mon Dieu. Je pense que ça vient du parc”. Elle est ensuite revenue sur l’incident après le match : “Parfois, vous sentez la nourriture, parfois vous sentez la cigarette, parfois vous sentez l’herbe. Je veux dire, c’est quelque chose que nous ne pouvons pas contrôler, parce que nous sommes dans un espace ouvert. Il y a un parc derrière. Les gens peuvent faire ce qu’ils veulent”, a-t-elle pointé.

Par un trait d’humour, l’Allemand Alexander Zverev a aussi souligné l’étrangeté de la situation. “Le court n°17 sent définitivement comme le salon de Snoop Dogg. Oh mon Dieu, c’est partout. Tout le court sent la weed”.

L’année dernière déjà, Nick Kyrgios avait fait savoir que les effluves de marijuana perturbaient sa partie.

Malgré une enquête de la fédération américaine de tennis (USTA), “aucune preuve” n’a permis de déceler un usage illicite de cannabis dans les tribunes des courts. L’origine des odeurs pourrait ainsi provenir du parc Corona situé non loin de là.