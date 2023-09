Francisco José Navarro Lorca, le premier coach de Carlos Alcaraz : “Normalement, on ne tient pas l’échange à 4 ans”

Vous souvenez-vous de votre rencontre avec Carlos Alcaraz ?

”Très bien, il était tout petit. Je le connaissais depuis sa naissance parce que son papa faisait partie des entraîneurs de l’académie. Un jour, il m’a demandé de regarder comment Carlos frappait la balle. Ils se sont mis chacun d’un côté du terrain, en plus assez loin, et il y a eu des échanges. J’étais sidéré par ce que je voyais. À 4 ans, on ne tient pas l’échange, normalement. Eh bien, Carlito n’avait pas de problème à renvoyer la balle de l’autre côté du filet. En outre, je l’ai vu faire un revers court croisé. C’était juste prodigieux. Après, c’est allé très vite.”

Quand vous en êtes-vous occupé personnellement ?

”Jusqu’à ses neuf ans, c’est son papa qui l’entraînait mais tout le monde au club le voyait déjà comme un phénomène. Il grandissait et réussissait des trucs que l’on n’avait jamais vus. Il avait neuf ans quand son papa m’a demandé de les accompagner aux championnats du monde U10 en Croatie. Je me souviens qu’il avait réservé les billets d’avion pour le samedi matin, convaincu que Carlos ne passerait pas les quarts de finale. Sauf qu’il n’a été battu qu’en finale. Il a fallu se débrouiller pour rentrer par d’autres moyens le lundi. On a dû aller en voiture jusqu’à Bologne. Sur le chemin, on s’est arrêté à Umag où se déroulait le tournoi ATP. J’ai juste dit à Carlos qu’un jour, il le disputerait. Jamais, même s’il avait un talent hors-norme, je n’avais imaginé qu’il allait devenir le meilleur joueur du monde. À l’instant où je vous parle, j’ai l’impression que c’était hier. C’est dingue comme le temps a filé très vite. À l’époque, le papa manquait de moyens et on a frappé à la porte d’une petite entreprise de Murcie pour qu’elle aide à payer les déplacements de Carlos. Je pense qu’elle ne regrette pas son investissement (il rit). C’est à ce moment que l’on a vraiment commencé à travailler ensemble.”

guillement "Comme beaucoup de surdoués, il préférait les tournois et la compétition aux entraînements."

À cet âge-là, dans quel état d’esprit se trouve Carlos Alcaraz ?

”À ce moment-là, il assure vouloir se hisser, un jour, parmi les dix meilleurs joueurs de la planète. Il avait son caractère bien affirmé. C’est-à-dire qu’il était facile à coacher parce qu’il faisait partie de ces prodiges qui assimilent les choses du premier coup. Il était déterminé et ne parlait pas beaucoup en dehors du terrain. Cela dit, comme beaucoup de surdoués, il préférait les tournois et la compétition aux entraînements. On est allé, un jour, à Majorque dans l’académie de Rafael Nadal. Et Toni, l’oncle et entraîneur de Rafa, m’a dit que Carlos apprenait encore plus vite.”

A 4 ans, Alcaraz a épaté son futur coach. ©DR

Était-il calme ?

”Globalement, oui, assez. Mais il a aussi cassé des raquettes avant de vraiment se calmer vers 15, 16 ans. Je crois que, depuis lors, il n’a presque plus jamais manifesté de gestes de mauvaise humeur.”

guillement "Carlos considère le tennis comme un jeu qui lui procure du plaisir."

Au contraire, on le voit tout le temps sourire sur le court…

”C’est parce que Carlos considère le tennis comme un jeu qui lui procure du plaisir. Tous les joueurs n’aiment pas ce sport, mais ils le pratiquent au plus haut niveau parce qu’ils ont un don. Carlos, lui, s’éclate vraiment sur le court.”

Gamin, avait-il un exemple, une idole ?

”Disons qu’il aimait le jeu de Roger Federer. C’est logique, puisqu’il s’en approche. Mais en tant qu’Espagnol, il a adoré la domination de Rafael Nadal. Il en est devenu fan et je peux vous assurer qu’il est content d’avoir pu jouer quelques fois contre lui.”

guillement "Si Novak Djokovic ne jouait pas pour le moment, Carlos serait loin au-dessus des autres."

Certains disent qu’Alcaraz est un mélange de Federer, Nadal et Djokovic…

”Oui, je sais. Cela ne veut pas dire qu’il va gagner 60 levées du Grand Chelem. Mais c’est vrai qu’au fond de lui, il aimerait les égaler, voire faire mieux. Carlos sait qu’il n’est pas comme les autres. D’ailleurs, si Novak Djokovic ne jouait pas pour le moment, Carlos serait loin au-dessus des autres, je pense. Les Ruud, Rune et les autres sont d’excellents joueurs mais ils n’ont pas le même niveau qu’Alcaraz. Il a un petit truc en plus qui fait la différence.”

Êtes-vous étonné qu’il soit arrivé tout en haut ou vous y attendiez-vous ?

”Je ne suis pas surpris par le niveau qu’il atteint mais par la rapidité à laquelle il est arrivé au sommet du tennis mondial. D’autres dans son cas se seraient emballés après avoir gagné un tournoi du Grand Chelem à un si jeune âge. Carlos, pas. Il connaît ses qualités, sait très bien qu’elles sont exceptionnelles mais reste humble, malgré tout.”

Quand vous a-t-il tout particulièrement surpris ?

”À l’âge de 15 ans, il est sorti des qualifications du challenger de Murcie et puis a battu la tête de série n.1 du tournoi. Pour lui, ça semblait tout à fait normal. Un peu plus tard, il s’est illustré à Vienne. Là, je me suis dit que ça pouvait aller très vite avec lui.”

Quelle surface préfère-t-il ?

”Il se sent très à l’aise sur du dur et sur le gazon. C’est marrant parce qu’il a été formé sur la terre battue. Mais c’est vrai que son jeu fonctionne encore mieux sur les surfaces rapides.”

Ne craignez-vous pas que son jeu physique lui cause beaucoup de blessures ?

”On le sait depuis ses plus jeunes années. Carlito est très agressif sur le court. Il frappe très fort dans toutes les positions. Son staff médical est conscient de tout ça et travaille bien.”