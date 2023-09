Cinq choses à savoir sur Ben Shelton, le jeune joueur américain qualifié pour les demi-finales de l’US Open : “J’espère déranger Novak Djokovic”

Foot américain avant le tennis

Fils de l’ancien joueur Bryan Shelton, ayant atteint la 55e place mondiale en 1992, mais aussi un huitième de finale à Wimbledon, Ben Shelton aurait pu se diriger vers le tennis, mais ses parents l’ont laissé jouer au football américain, son sport de prédilection. “Cela lui a permis de faire de son service une arme, assurait Bryan Shelton à l’été 2022. J’ai rapidement accepté que le tennis ne serait pas son sport de prédilection. Il connaissait non seulement le jeu, mais aussi tous les joueurs. Il avait toujours un ballon de foot entre les mains.”

Mais en 2012, Bryan Shelton devient coach de tennis à l’Université de Floride. Ben, 9 ans, commence à s’intéresser à la petite balle jaune. Et à 12 ans, il décide de se consacrer au tennis. “Je pensais que j’aurais un plus bel avenir en tennis. De plus, je ne sais pas combien de temps encore ma mère accepterait que je prenne des coups. Et puis, mon père étant un expert dans le tennis et coach, il y avait des avantages à choisir ce sport.”

Top 100 sans quitter les USA

Brillant sous le maillot des Gators à l’Université où lors de sa deuxième année, il décrochera avec son équipe le championnat NCAA tout en terminant la saison en tête du classement individuel avec 37 victoires pour 5 défaites, Ben Shelton fera le grand saut sur le circuit Challenger à l’été 2021. Ses perfs lui permettent de recevoir une invitation pour le Masters 1000 de Cincinnati un an plus tard où il dominera Lorenzo Sonego et Casper Ruud. Après un tour à l’US Open 2022, il continue de briller sur les Challengers dans son pays et rentre dans le top 100 en novembre. Le 27 décembre 2022, Ben Shelton utilise son passeport pour la première fois de sa vie. “Je n’ai jamais quitté les États-Unis, pas même pour des vacances”, souriait-il. Quatre semaines plus tard, l’Américain de 20 ans était en quarts de finale de l’Australian Open.

Un service de plomb

Le robuste gaucher (1,93 m, 88 kg) possède un service de plomb qui a marqué les esprits dans cet US Open 2023 avec un engagement flashé à 240 km/h lors de sa victoire face à Tommy Paul qui analysait après coup l’arme de son compatriote : “Il est gaucher. Et c’est un grand avantage, surtout au service. L’effet va dans le sens inverse et il est très lourd à contrôler. C’est impressionnant. En plus de ça, il a un service tout en jump, très dynamique. Aujourd’hui, même après ses deuxièmes services, il était agressif.”

Le natif d’Atlanta, même s’il s’amuse avec les records de vitesse au service, ne veut pas limiter cette arme à son unique puissance : “Ma stratégie au service change à chaque match, expliquait-il après sa victoire sur Aslan Karatsev. La philosophie globale reste la même, mais j’essaye de varier, de mélanger certains trucs pour déstabiliser l’adversaire. Aujourd’hui, j’ai énormément varié les effets et la vitesse. J’ai eu l’impression qu’il n’a jamais été en mesure d’avoir le moindre indice de tout le match.”

Il raccroche le téléphone

Joueur très expressif (”J’aime vraiment l’interaction avec les gens quand je suis sur le court “) qui affiche régulièrement un grand sourire sur les courts, Ben Shelton, qu’on surnomme “The Mountain” à cause de sa musculature, a célébré sa victoire en quart de finale contre Tiafoe par un geste où il raccroche un téléphone. “C’est un peu comme si je disais que j’étais connecté. Je suis très ami avec des athlètes qui s’entraînent à l’université de Floride. L’un d’entre eux en particulier, Grant Holloway (NdlR : champion du monde du 110 m haies) a fait de ce geste sa marque de fabrique. Il adore faire cela quand il gagne, et beaucoup d’autres athlètes de l’équipe ont commencé à le faire après. Je lui fais un petit clin d’œil quand je fais cela. Cela me relie à mes amis.”

Un poil à gratter pour Djokovic ?

En demi-finale face à Novak Djokovic, Ben Shelton n’aura rien à perdre face au Serbe qu’il défiera pour la première fois : “Je pense que mon style me permet plus facilement de jouer contre quelqu’un qui ne m’a jamais affronté. Je peux amener des choses que l’on ne voit peut-être pas dans un match normal. Je vais essayer d’apporter des choses différentes et dérangeantes.”