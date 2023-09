L’époque dorée du tennis belge était-elle irrationnelle ?

Il n’y avait, cette année, aucun représentant belge dans le tableau final masculin de l’US Open et il n’y aura bientôt plus de joueur du plat pays dans le top 100 de l’ATP Tour. Est-ce grave, Docteur ? Il faut relativiser. Durant de nombreuses années, notre tennis a vécu sur un petit nuage, bien au-dessus de ses moyens. Côté filles, bien sûr, avec Justine Henin et Kim Clijsters postées sur le toit du monde. Mais aussi côté garçons avec une génération en or emmenée, pêle-mêle, par Xavier Malisse, Olivier Rochus, Steve Darcis ou David Goffin, pour n’en citer que quelques-uns. Faut-il rappeler que la Belgique a participé, en 2015 et 2017, à deux finales de Coupe Davis ? Pour une petite nation comme la nôtre, c’était juste exceptionnel. Mais aussi, disons-le, un petit peu irrationnel.