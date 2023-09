Connors-McEnroe à Flushing, c’était Ali-Frazier au Madison !

Voici tout juste quarante ans, Jimmy Connors remportait son cinquième titre à l’US Open. C’était aussi son dernier sacre dans un tournoi du Grand Chelem. Le gaucher américain a marqué de son empreinte plusieurs générations. Au temps de Bjorn Borg, de John McEnroe, d’Ivan Lendl ou de Guillermo Vilas, il occupait une place à part sur la scène du grand théâtre du tennis. C’était un guerrier qui ne lâchait aucun point et se battait avec rage sur toutes les balles. C’était un frappeur qui jouait les lignes et n’hésitait pas à terminer les points à la volée. C’était surtout un personnage déroutant, extraverti, charismatique, fût-il parfois arrogant. Le public l’a souvent pris en grippe pour ses excès de langage et une forme de vulgarité. Mais, au fil du temps, il a appris à le connaître et à l’apprécier. Connors, issu d’une famille modeste, a beaucoup apporté au tennis par son jeu très spectaculaire mais aussi par ses sautes d’humeur qui défiaient volontiers celles de son compatriote McEnroe. Les duels entre ces deux bêtes de scène à Flushing Meadows attisaient d’ailleurs les plus folles passions, un peu comme les combats de boxe entre Ali et Frazier au Madison Square Garden voisin. BigMac et Jimbo avaient l’art d’électriser les foules, à la façon des grands rockers de l’époque. Ils en jouaient. Un peu, beaucoup, à la folie. Et ils participaient, mieux que personne, à la popularité d’un tennis en pleine ébullition médiatique. Souvenirs, souvenirs.