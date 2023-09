Novak Djokovic ne pense pas à la retraite : “Il prévoit de jouer les Jeux olympiques… de Los Angeles en 2028”

Le plus grand athlète de tous les temps ?

En ce qui concerne le microcosme du tennis, la question ne doit plus se poser et devrait rester lettre morte pendant de nombreuses années. Djokovic est le plus grand joueur de l’histoire du tennis. Mais la question qu’on peut maintenant se poser, c’est de savoir si le Serbe peut devenir le plus grand athlète de l’histoire du sport. Une question à laquelle il est compliqué de donner une réponse car comparer des sports différents et des époques différentes, c’est comme comparer des pommes et des poires. Djokovic, comme à son habitude, n’élude pas la question.

"Si je n'étais pas originaire de Serbie, j'aurais été élevé au ciel il y a de nombreuses années."

”Je vous laisse, ainsi qu’à tous les autres, que je le sois ou non, décider si je mérite de faire partie de cette discussion. Le fait est une chose : si je n’étais pas originaire de Serbie, j’aurais été élevé au ciel il y a de nombreuses années au niveau sportif, en particulier dans le monde occidental. Mais bon, cela fait partie du chemin de ma vie, je suis reconnaissant d’être originaire de Serbie, cela me donne foi et espoir. C’est pourquoi tout ce que je réalise est encore plus doux et me comble encore plus, et vous écrivez ce que vous pensez.”

Bientôt en fin de carrière ?

Avec son palmarès et un âge (36 ans) déjà bien avancé pour un joueur du top, on pourrait penser que l’éventualité de ranger ses raquettes trotte dans l’esprit de Djokovic. Mais cela ne semble pas du tout être le cas si on écoute les propos de son entraîneur, Goran Ivanisevic : “Je ne pense pas que Djokovic soit prêt à arrêter. Il prévoit de jouer les Jeux olympiques à Los Angeles en 2028 (NdlR : il aura alors 41 ans). Vous savez quand quelque chose lui passe par la tête. Pour lui, c’est comme si c’était dans 24 heures. Je ne pense donc pas qu’il arrête bientôt.”

"Je ne sais pas combien de saisons il me reste."

Vu la vague positive sur laquelle il surfe depuis des mois, le Serbe ne semble pas pressé de mettre un terme à sa carrière : “Il y a trois ans que j’ai vraiment compris que je n’étais pas loin du record de semaines à la première place mondiale et que je pouvais avoir de bonnes chances de battre le nombre de titres en Grand Chelem si je restais en bonne santé. Pour l’instant, je n’ai pas de chiffre à l’esprit sur le nombre de tournois du Grand Chelem que je peux gagner jusqu’à la fin de ma carrière. Je continuerai à donner la priorité à ces tournois. Je ne sais pas combien de saisons il me reste dans les jambes.”

Plus fort qu’il y a dix ans ?

Lors de cette quinzaine new-yorkaise, un débat est né quant à savoir si le Djokovic actuel battrait ou pas le Djokovic d’il y a dix ans. Est-ce que ses performances impressionnantes sont le résultat de son haut potentiel ou la preuve d’un affaiblissement du niveau du tennis mondial ? Nole semble opter pour la première proposition : “Il y a toujours quelque chose que j’essaie d’ajouter pour améliorer mes performances dans mon jeu, au moins pour quelques pour cent. C’est un processus constant d’amélioration, de mise en œuvre de certaines choses qui fonctionnent pour la recherche de la meilleure formule. Mais la plus grande leçon que j’ai probablement apprise mentalement tout au long de ma carrière est que, même si vous trouvez une formule qui fonctionne, ce n’est pas une garantie. Et en fait, il est très probable qu’elle ne fonctionnera pas l’année suivante. Vous devez vous réinventer, parce que tout le monde le fait. En tant qu’athlète de 36 ans concourant avec des jeunes de 20 ans, je dois probablement le faire plus que je ne l’ai jamais fait pour garder mon corps en forme.”

"Avec lui, chaque infime détail a son importance."

Cette envie de perfection, Ivanisevic la vit au quotidien avec son joueur : “Je ne crois pas qu’on puisse travailler cela. On naît comme ça. Il n’y en a pas beaucoup comme lui. Quand vous lui dites que quelque chose est impossible, il va tout faire pour vous prouver le contraire. Dans son mode de fonctionnement, il n’y a jamais d’excuses. Il adore les défis. S’il gagne un 25e Grand Chelem, il se dira : 'Pourquoi pas un 26e ?' Avec lui, chaque infime détail a son importance. Tout doit être préparé en amont. Il en veut toujours plus. Mais il faut se préparer à cela.”