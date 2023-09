David Goffin, enfin retapé, ne veut plus jouer sur une jambe

”Je ne me sentais pas prêt. Je voulais m’entraîner pendant un petit bloc, pour me permettre de reconstruire mon physique et mon tennis. Je voulais me remettre en confiance. Pour retrouver une base plus solide qui me donnera plus de certitudes lors des matchs. Cela s’est bien passé et je me sens plus affûté. J’ai réalisé des tests physiques qui m’ont rassuré. On a réalisé une planification sur trois semaines pour être prêt ce week-end.”

guillement "Quand je suis bien, les tests sont très bons"

Avant le dernier Grand Chelem de la saison, le Liégeois a reçu un signal d’alarme de son corps : “Deux jours avant le début des qualifs, je me suis fait mal au genou. Je ne savais même pas si j’allais jouer. J’ai passé des radios et j’ai reçu le feu vert des médecins. Mais ce n’est jamais idéal d’arriver sur un tournoi avec des appréhensions. C’est cela que je voulais gommer en retournant à l’entraînement. Quand je suis bien, je vois que les tests sont très bons, je suis rapide, endurant. La saison sur dur va reprendre pour une longue période et je sais qu’elle est toujours plus délicate pour mes genoux, mes articulations.”

La saison 2023 de l’ancien finaliste du Masters n’a pas vraiment été un long fleuve tranquille : “Je ne veux rien oublier, cela s’est passé comme cela s’est passé. Je n’ai pas joué début d’année puis j’ai remporté le Challenger de Louvain-la-Neuve. Ensuite la Coupe Davis en Corée, cela n’a pas été terrible. Après j’enchaîne avec une blessure au genou qui me met à l’arrêt pendant sept semaines. Il faut ensuite se battre pour revenir. Je n’ai pas eu beaucoup de périodes où je me sentais bien.”

Une réalité qui pèse parfois sur le moral de David : “Parfois, il y a des doutes qui arrivent. Quand les douleurs sont plus fréquentes, cela mine un peu votre moral. J’aimerais ne rien avoir mais c’est de plus en plus difficile quand on avance dans sa carrière. Parfois, il faut aborder sa préparation ou son programme différemment. Maintenant, je ne pars en tournoi que si je me sens bien. Je n’essaie plus de jouer sur une jambe. L’énergie est là mais il y a parfois de la frustration. Je dois être plus tolérant avec moi-même.”

guillement "Revenir dans le top 50 est un objectif"

Après la Coupe Davis, le n°1 belge enchaînera les Challengers de Saint-Tropez, d’Orléans, de Mouilleron selon son état de forme, puis l’ATP 250 d’Anvers : “Je veux retrouver de la spontanéité pour entamer la préparation hivernale avec du positivisme. Pour revenir dans le top 50, voire un peu plus haut.”

À Hasselt, le Liégeois pourra compter sur la présence de trois coachs : Germain Gigounon, Yannis Demeroutis et Steve Darcis, le nouveau capitaine de l’équipe belge : “Est-ce trop ? On va voir, c’est la première fois. Il y a une bonne relation entre eux. Steve et Germain ont été entraînés par Yannis. Ce dernier est venu apporter son expérience pour qu’on retrouve de la sérénité et du calme. Il n’y aura pas de problème.”