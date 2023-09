Interviewé par la chaîne Movistar +, le vainqueur de 14 Roland-Garros a confirmé ce qu’il avait déjà laissé entendre sur son futur. “J’ai dit qu’il était possible que 2024 soit ma dernière année, je le maintiens, mais je ne peux pas le confirmer à 100 % parce que je ne le sais pas, explique-t-il avant de confesser son excitation pour son retour sur les courts. Je suis impatient de jouer à nouveau et surtout d’être à nouveau compétitif.”

Cela fait presque 9 mois que l’Espagnol n’est pas réapparu sur les courts et l’envie de retrouver son niveau est très grande. “Mais l’idée n’est pas de revenir pour gagner Roland Garros ou l’Open d’Australie. Que les gens ne soient pas surpris, tout cela est bien loin, je suis conscient des difficultés que je rencontre”, explique-t-il en évoquant son âge et ses problèmes physiques.

Avec 22 Grands Chelems au compteur, Rafael Nadal ne sent pas frustré par le record de Novak Djokovic. “Est-ce que j’aurais aimé être le joueur de tennis avec le plus grand nombre de Grands Chelems ? Sans aucun doute. […] mais cela ne me frustre pas. Je n’en fais pas une obsession. Je pense que Novak vit cela d’une manière plus intense que je ne le fais.”

Ensuite le vétéran touche également un petit mot au futur du tennis espagnol, Carlos Alcaraz. “Si je devais lui dire quelque chose, ce serait de continuer à s’améliorer. Il a le potentiel pour tout.”