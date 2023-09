Ce fauteuil présidentiel dont rêve Rafael Nadal

Passionné de foot, on sait qu’il manque très rarement un match des Merengues. Il lui est d’ailleurs souvent arrivé de demander aux organisateurs de grands tournois de tennis d’adapter ses horaires de rencontre pour pouvoir suivre, en live, le club de son cœur. De là à le voir hériter, dans quelques années, du fauteuil présidentiel de la Maison Blanche de Castille, il n’y a donc qu’un pas virtuel. Grâce à sa popularité planétaire, son réseau dans le monde des affaires, sa connaissance du sport de haut niveau et sa fortune personnelle, il possède assurément un joli CV pour briguer le poste. Et ce serait pour lui un défi à sa mesure, quitte à se fâcher avec une partie des aficionados de son pays pour qui le blanc n’est de rigueur que sur le court !